Diogo Ribeiro campeão da Europa de sub-23 nos 50 metros mariposa

Um dia depois de ter vencido os 50 metros livres, com um novo recorde nacional (21,67 segundos), Diogo Ribeiro voltou a triunfar, desta feita nos 50 mariposa, com uma marca de 23,01, a 21 centésimos do seu máximo português.

O ucraniano Vladyslav Bukhov foi segundo classificado, em 23,09 segundos, com o romeno Denis-Laurean Popescu a fechar o pódio, em 23,43.

Diogo Ribeiro, que abdicou da final dos 100 metros livres para se focar nos 50 mariposa, termina os Europeus de Samorin com três medalhas, depois de já ter também garantido a prata nos 100 mariposa.

Além das três medalhas do nadador do Benfica, também Francisca Martins, que tinha sido terceira nos Europeus absolutos nos 400 metros livres, conseguiu a prata na mesma distância em Samorin.