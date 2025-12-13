Diogo Ribeiro com recorde nos 50 metros livres, Ana Pinho Rodrigues em 50 bruços

O nadador do Benfica Diogo Ribeiro fixou a nova marca em 21,15 segundos, retirando sete centésimos ao registo que era do seu colega de equipa Miguel Nascimento (21,22).



“É claro que gostamos de ir aos mundiais e Jogos Olímpicos, mas é importante para nós conseguir fazer recordes pessoais e nacionais nas nossas competições, para retribuir o carinho que recebemos dos portugueses, pois também merecem assistir a grandes tempos. Cada vez que sou campeão nacional fico super contente. É como qualquer outro título, eu amo o meu país e essa parte é o mais importante”, disse Diogo Ribeiro, em declarações divulgadas pela Federação portuguesa de Natação.



Ana Pinho Rodrigues, do Sporting de Braga, baixou pela primeira vez da fasquia dos 30 segundos, conseguindo 29,98 nos 50 bruços, antes de ganhar igualmente os 50 livres.



“Foi uma semana cansativa no europeu e vínhamos para esta competição de mente aberta. Sentia-me bem, mas não tinha consciência do que poderia fazer. Quando cheguei à parede ouvi primeiro o público e só depois é que vi o meu tempo. Baixar a fasquia dos 30 foi um sonho que se realizou”, congratulou-se a atleta, que nos Europeus de piscina curta tinha fixado um novo máximo nacional nos 100 bruços.



Diogo Ribeiro ajudou também a equipa do Benfica a estabelecer um novo recorde na estafeta mista dos 4x50 metros estilos, conseguindo 1.44,20 minutos juntamente com Miguel Duarte, Rita Barros e Rebeca Leonor, superando a anterior marca, de 1.46,76 minutos.

