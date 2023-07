Diogo Ribeiro e Gabriel Lopes apurados nos Mundiais de natação

Diogo Ribeiro, que na segunda-feira conquistou a medalha de prata nos 50 metros mariposa, cronometrou 48,21 segundos nas eliminatórias dos 100 metros livres, conseguindo a 14.ª marca entre os 115 nadadores em competição.O nadador do Benfica, recordista nacional da distância (47,98), disputa a meia-final esta quarta-feira, às 12h26 (hora de Lisboa).Gabriel Lopes assegurou lugar na meia-final dos 200 metros estilos, com o 14.º tempo entre os 53 nadadores que disputaram as eliminatórias.O nadador olímpico, medalha de bronze nos Europeus de Roma em 2022, foi quarto na quinta série das eliminatórias, com o tempo de 1.58,77.A meia-final dos 200 metros estilos está agendada para as 13h29 (hora de Lisboa).Camila Rebelo terminou as eliminatórias dos 50 costas com 28,65 segundos, marca que constitui novo recorde pessoal, mas que ficou aquém do tempo de passagem à meia-final (28,24).A nadadora do Louzan, já qualificada para os Jogos Olímpicos Paris2024, conseguiu o 28.º tempo entre as 65 inscritas na prova dos 50 metros costas.