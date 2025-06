Diogo Ribeiro em final dos Europeus sub-23

Mais portugueses em finais



Francisca Martins, medalha de bronze nos 400 metros livres nos últimos Europeus de seniores, também garantiu a presença na final dos 200 metros livres, depois de nadar em 1.58,66 minutos, a apenas 11 centésimos do seu recorde nacional, e terceira melhor marca das eliminatórias.



Além da final dos 200 metros livres, marcada para as 18h07 em Lisboa, Francisca Martins nada antes a eliminatória decisiva dos 800 livres.



Nos 50 metros costas, Rafaela Azevedo também assegurou a presença na final, ao conseguir o sétimo melhor tempo das eliminatórias, em 29,20 segundos, a quase um segundo do seu recorde pessoal (28,24).



A final dos 50 metros costas está marcada para as 18h51 locais.



Mariana Cunha ficou a apenas 19 centésimos da final dos 100 metros mariposa, ao conseguir o nono tempo (1.00,11 minutos), que a coloca como primeira suplente para a corrida decisiva, enquanto Ricardo Santos conseguiu o 27.º tempo nas eliminatórias dos 200 costas (2.04,55).

Diogo Ribeiro conseguiu o segundo melhor tempo das eliminatórias dos 100 metros mariposa, em 52,51 segundos, ainda a mais de um segundo do recorde nacional de 51,17 com que se sagrou campeão mundial da distância em 2024.Apenas batido pelo romeno Denis-Lauren Popescu, Diogo Ribeiro, que ainda vai disputar os 50 metros mariposa e os 50 e 100 metros livres, vai disputar a final dos 100 mariposa ainda hoje, às 18h17 em Lisboa.