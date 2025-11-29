Mais Modalidades
Diogo Ribeiro falha Europeus de natação
Diogo Ribeiro, campeão mundial dos 50 e 100 metros mariposa em 2024, vai falhar os Europeus em piscina curta, devido a uma “limitação física”, informou hoje a Federação Portuguesa de Natação, a três dias da competição.
O nadador do Benfica, de 21 anos, era o elemento mais destacado dos 11 convocados para os Europeus, que vão ser disputados entre terça-feira e domingo, em Lublin, na Polónia.
“A decisão deve-se a uma limitação física, que tem condicionado o seu rendimento, impedindo-o de estar em condições ótimas de participação, salvaguardando os interesses da seleção nacional”, lê-se no comunicado da FPN.
Com a ausência de Diogo Ribeiro, emergem os nomes de Camila Rebelo, campeã europeia nos 200 costas em Belgrado2024, e Francisca Martins, bronze nos 400 livres na mesma competição, mas em piscina olímpica.
“A FPN mantém o entusiasmo e a confiança nos nadadores que estarão presentes em competição, mantendo de igual forma os objetivos traçados para este Europeu de piscina curta”, conclui o organismo liderado por Miguel Arrobas.
(Com Lusa)