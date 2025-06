Diogo Ribeiro nas finais dos 50 mariposa e 100 livres dos Europeus sub-23

Um dia depois de se ter sagrado campeão europeu com recorde nacional dos 50 livres, Diogo Ribeiro volta a estar em evidência, ao marcar presença em mais duas finais, tendo na dos 50 metros mariposa vencido a quinta série, com o tempo de 23,47 segundos, a terceira melhor marca dos oito apurados.



Diogo Ribeiro, que se sagrou ainda vice-campeão nos 100 mariposa, na quinta-feira, vai marcar igualmente lugar na prova decisiva dos 100 livres, ao ter sido segundo na quinta série, com o tempo de 49,04, a última marca dos oito apurados.



As duas finais vão decorrer ao final da tarde de hoje, último dia dos campeonatos.



Já os outros dois nadadores que competiram hoje acabaram eliminados, tendo Mariana Cunha sido afastada nas eliminatórias dos 50 metros mariposa, nas quais foi sétima na primeira série, com o tempo de 27,36 segundos, depois de ter sido quarta classificada na final dos 200 mariposa, disputada na sexta-feira.



Ricardo Santos foi eliminado na primeira série dos 100 metros costas, ao registar o sexto tempo, com 59,26.