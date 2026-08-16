Diogo Ribeiro sexto europeu dos 50 metros livres com recorde nacional

Na pista oito, o atleta luso, que retirou oito centésimos à sua melhor marca (21,67, de junho de 2025) concluiu com o mesmo tempo do irlandês Tom Fannon, a 46 do novo campeão da Europa, o ucraniano Nikita Sheremet, que venceu em 21,13.



O pódio ficou completo com o russo sob bandeira neutra Egor Kornev, a 24 centésimos, e o sérvio Andrej Barna, com o mesmo tempo.



Diogo Ribeiro tinha sido quinto na final dos 50 metros mariposa.



