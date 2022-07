Direitos humanos são "implícita e explicitamente incluídos" na educação olímpica

A tese de mestrado, entretanto publicada em livro sob o título “Olimpismo e Direitos Humanos: Uma Análise Crítica Comparando Diferentes Programas Nacionais de Educação Olímpica na Europa” (em tradução livre), contou com o contributo de Portugal.



Através do Comité Olímpico de Portugal, os contributos prestados para a tese de mestrado de Fuentes, que recolheu dados entre fevereiro e maio de 2021 e publicou a tese este ano, contribuem para a missão de “explorar quão presente está na educação olímpica europeia contemporânea o chamamento” das Nações Unidas de ensinar a partir dos direitos humanos.



Em entrevista à Lusa, a investigadora “explica que Portugal, em concreto, “inclui bastantes, e diferentes, tópicos de direitos humanos” no material educacional do Programa de Educação Olímpica (PEO), da “inclusão de pessoas com deficiência ao antirracismo, anti-violência, entendimento multicultural, igualdade de género, aprendizagem através da História e realização pessoal”.



Poucos países, destaca Fuentes, incluem a educação olímpica como obrigatória no currículo nacional, uma medida que a investigadora vê como sendo “de especial importância para chegar ao máximo de crianças e jovens possível”.



“Em Portugal, encontramos um meio caminho entre a implementação como um todo no currículo nacional, e o trabalho numa base voluntária. As escolas portuguesas podem aderir oficialmente ao programa e implementar esta educação como obrigatória. Comparando com os outros comités nacionais avaliados, este procedimento é único”, afirma.



Além de Portugal, participaram no estudo Alemanha, Arménia, Áustria, Bielorrússia, Croácia, Eslovénia, Espanha, Hungria, Israel, Lituânia e Rússia.



Como recomendação, Rebekka Lang Fuentes, que entregou a tese na Universidade de Mainz, na Alemanha, deixa a nota de que em Portugal se possa “envolver o máximo de escolas possível”, caminhando para a implementação “obrigatória” deste programa no currículo nacional, bem como o desenvolvimento de materiais e atividades “para grupos etários diferentes”.



O mais importante, elenca, é que “o Programa de Educação Olímpica seja mesmo posto em prática por todos os participantes”.



O PEO, implementado no seio do Comité Olímpico de Portugal (COP), arrancou no final de 2015 e foca-se na promoção dos valores olímpicos, procurando atrair escolas que se associem a este formato, trabalhando tanto com alunos como com professores, muitas vezes com a colaboração de atletas olímpicos.