Diretor desportivo do Feirense acredita que o ciclista Afonso Eulálio pode realizar um "Giro" de sonho

Joaquim Andrade acredita mesmo que o ciclista Afonso Eulálio poderá manter a camisola rosa por vários dias.





Eulálio (Bahrain Victorious) tornou-se ontem no terceiro ciclista português a vestir a camisola rosa na Volta a Itália, após ter sido segundo na quinta etapa da 109.ª edição vindo da fuga, replicando o feito de João Almeida seis anos depois.





Joaquim Andrade diz que já é extraordinário que Eulálio se tenha tornado o terceiro português a vestir a camisola rosa no Giro de Itália.O jovem figueirense de 24 anos, a participar apenas pela segunda vez numa grande Volta, é o terceiro português a liderar o Giro, depois de Acácio da Silva (1989) e João Almeida (2020).