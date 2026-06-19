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Divulgada convocatória para Europeu de natação artística em Paris
A Federação Portuguesa de Natação (FPN) divulgou hoje a convocatória da seleção nacional absoluta de natação artística para o Europeu, que vai decorrer em Paris entre 31 de julho e 05 de agosto.
A comitiva integra 13 atletas, distribuídos pelas provas de dueto feminino, dueto misto e equipa acrobática.
“Foram convocados Anna Carvalho (Fluvial), Cheila Vieira (Gesloures), Daniel Ascenso (Gesloures), Elisabete Fortunato (Fluvial), Inês Dubini (Fluvial), Joana Rosa (Portinado), Lara Botelho (Gesloures), Lara Rolo (Gesloures), Maria Beatriz Gonçalves (Gesloures), Maria Fonseca (Fluvial), Marta Abreu (Gesloures), Rodrigo Carvalho (Fluvial) e Teresa Barbedo (Fluvial)”, revelou a FPN no seu sítio oficial na Internet.
No setor feminino, Anna Carvalho e Inês Dubini representarão Portugal no dueto técnico e dueto livre, com Maria Fonseca como suplente. Nos duetos mistos, Daniel Ascenso será o elemento principal, acompanhado por Cheila Vieira e por Maria Beatriz Gonçalves (suplente).
A equipa acrobática contará com atletas dos três clubes envolvidos: Elisabete Fortunato, Joana Rosa, Lara Botelho, Lara Rolo, Maria Fonseca, Marta Abreu, Daniel Ascenso e Rodrigo Carvalho, com Teresa Barbedo como suplente.
A seleção será liderada pela selecionadora nacional Maura Xavier, contando ainda com a treinadora convidada Chilua Pegado, da Gesloures.
“A presença portuguesa em Paris representa mais um passo na afirmação internacional da natação artística nacional, numa competição que reunirá as melhores seleções europeias da modalidade. Depois dos recentes resultados alcançados nos escalões jovens e da crescente participação em eventos internacionais, Portugal procura continuar a reforçar a sua competitividade no panorama europeu”, acrescentou a FPN.
“Foram convocados Anna Carvalho (Fluvial), Cheila Vieira (Gesloures), Daniel Ascenso (Gesloures), Elisabete Fortunato (Fluvial), Inês Dubini (Fluvial), Joana Rosa (Portinado), Lara Botelho (Gesloures), Lara Rolo (Gesloures), Maria Beatriz Gonçalves (Gesloures), Maria Fonseca (Fluvial), Marta Abreu (Gesloures), Rodrigo Carvalho (Fluvial) e Teresa Barbedo (Fluvial)”, revelou a FPN no seu sítio oficial na Internet.
No setor feminino, Anna Carvalho e Inês Dubini representarão Portugal no dueto técnico e dueto livre, com Maria Fonseca como suplente. Nos duetos mistos, Daniel Ascenso será o elemento principal, acompanhado por Cheila Vieira e por Maria Beatriz Gonçalves (suplente).
A equipa acrobática contará com atletas dos três clubes envolvidos: Elisabete Fortunato, Joana Rosa, Lara Botelho, Lara Rolo, Maria Fonseca, Marta Abreu, Daniel Ascenso e Rodrigo Carvalho, com Teresa Barbedo como suplente.
A seleção será liderada pela selecionadora nacional Maura Xavier, contando ainda com a treinadora convidada Chilua Pegado, da Gesloures.
“A presença portuguesa em Paris representa mais um passo na afirmação internacional da natação artística nacional, numa competição que reunirá as melhores seleções europeias da modalidade. Depois dos recentes resultados alcançados nos escalões jovens e da crescente participação em eventos internacionais, Portugal procura continuar a reforçar a sua competitividade no panorama europeu”, acrescentou a FPN.