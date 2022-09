Djkokovic regressa aos triunfos em Telavive

Djokovic, sétimo jogador mundial e primeiro cabeça de série, superou Andújar, 115.º da hierarquia, em dois 'sets', pelos parciais de 6-0 e 6-3, em uma hora e 26 minutos, marcando encontro nos 'quartos' com o canadiano Vasek Pospisil, 149.º.



O sérvio não disputava um encontro no circuito ATP desde que, em 10 de julho, então como número 3 do 'ranking' mundial, venceu o australiano Nick Kyrgios na final do torneio de Wimbledon, para somar o seu 21.º título do 'Grand slam'.



Depois disso, Djokovic fez parte da equipa da Europa que disputou a Laver Cup, na O2 Arena, em Londres, prova que ficou marcada pelo adeus do suíço Roger Federer, com desaire em pares, ao lado do espanhol Rafael Nadal, e na prova, por 13-8, face ao 'resto do Mundo'.



O sérvio, de 35 anos, começou por bater o norte-americano Frances Tiafoe, por 6-1 e 6-3, mas, depois, no último dia, caiu perante o canadiano Felix Auger-Aliassime, por 6-3 e 7-6 (7-3), resultado que começou a comprometer as hipóteses europeias.