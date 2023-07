Djokovic abdica de participar no Masters 1.000 do Canadá devido a cansaço

O tenista sérvio Novak Djokovic, número dois mundial, vai estar ausente do Masters 1.000 do Canadá, devido ao cansaço, anunciou hoje a organização do torneio que vai decorrer entre 07 e 13 de agosto.

A decisão do detentor de 23 torneios do Grand Slam acontece uma semana depois de ter perdido a final de Wimbledon, terceiro major da época, para o espanhol Carlos Alcaraz.



‘Nole’, que esta temporada conquistou, até ao momento, um total de três títulos, entre os quais os majors do Open da Austrália e Roland Garros, venceu em solo canadiano em quatro ocasiões (2007, 2011, 2012 e 2016).



“Sempre gostei do meu tempo no Canadá, mas depois de falar com minha equipa, acreditamos que esta é a decisão certa a tomar. Gostaria de agradecer a Karl Hale, diretor do torneio, por entender esta decisão. Eu espero, realmente, poder voltar ao Canadá e a Toronto nos próximos anos para jogar para esses grandes fãs”, expressou ‘Djoko’, citado pela organização.



Face à desistência de Djokovic, o norte-americano Christopher Eubanks terá entrada direta no quadro principal.