Djokovic acelera para a terceira ronda do Open da Austrália

Djokovic, quarto tenista mundial, venceu Maestrelli, 141.º, com os parciais de 6-3, 6-2 e 6-2, em duas horas e 15 minutos, qualificando-se pela oitava vez consecutiva para a terceira ronda.



Depois de afastar o italiano vindo da fase de qualificação, no primeiro encontro entre ambos, o sérvio vai defrontar o vencedor da partida de hoje entre o neerlandês Botic van de Zandschulp (75.º) e o chinês Shang Juncheng (318.º).



Em busca de aumentar os recordes de 24 títulos do Grand Slam e 10 no Open da Austrália, Djokovic continua sem perder um 'set' na 21.ª presença em Melbourne Park, onde já conseguiu 101 vitórias.