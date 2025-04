Djokovic afastado na estreia no Masters 1.000 de ténis de Monte Carlo

Na sua entrada em competição no torneio, o antigo número um mundial foi derrotado em dois sets, com parciais de 6-3 e 6-4, ao fim de uma hora e 28 minutos.



Dez dias depois de perder a final do Masters 1.000 de Miami para o checo Jakub Mensik, o sérvio, detentor do recorde de 24 títulos do Grand Slam, continua à procura de atingir o 100.º título da carreira.



Na próxima ronda, Tabilo vai medir forças com o vencedor do embate entre o búlgaro Grigor Dimitrov (18.º do mundo) e o monegasco Valentin Vacherot (255.º).