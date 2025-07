Djokovic avança em Wimbledon

Djokovic, sexto classificado do ranking mundial e recordista de títulos do Grand Slam, com 24 troféus, impôs-se a De Minaur, 11.º classificado na hierarquia da ATP, com os parciais de 1-6, 6-4, 6-4 e 6-4, após três horas e 19 minutos de confronto no ‘court’ em piso de relva.



O sérvio, de 38 anos, sexto cabeça de série do torneio londrino, que conquistou em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022, vai defrontar nos quartos de final o italiano Flavio Cobolli, número 24 do mundo e 22.º pré-designado em Wimbledon.