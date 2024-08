Djokovic bate Alcaraz e conquista ouro no ténis masculino

No court central de Roland Garros, Djokovic, que tinha sido medalha de bronze em 2008, venceu Alcaraz em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-3) e 7-6 (7-2), numa `batalha` que se prolongou por duas horas e 51 minutos.

O sérvio, de 37 anos, junta o título olímpico a um recorde de 24 torneios do Grand Slam (10 no Open da Austrália, sete em Wimbledon, quatro no US Open e três em Roland Garros) e sete vitórias nas ATP Finals.