Djokovic bate recorde de vitórias em piso rápido

Horas após o português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, ter festejado o título de pares, ‘Djoko’ escreveu mais uma página na história do ténis, somando o 72.º cetro em piso rápido e distanciando-se de Roger Federer, com quem partilhava o recorde.



Para isso, o recordista de títulos do Grand Slam foi ‘obrigado’ a uma dura batalha diante de Lorenzo Musetti, que, depois de vencer o primeiro set, viu o triunfo e a qualificação para as ATP Finals escaparem-lhe, ao ser derrotado por 4-6, 6-3 e 7-5 em exatas três horas.



Aos 38 anos e cinco meses, o quinto classificado do ranking ATP tornou-se no campeão mais velho do principal circuito masculino desde que Ken Rosewall ganhou o torneio de Hong Kong em 1977, com 43 anos e 11 dias.



Com o segundo título do ano – ganhou em Genebra, em maio -, Djokovic está agora a apenas dois de Federer e a oito do recordista de troféus, o norte-americano Jimmy Connor.



Já Musetti, que procurava o primeiro título desde 2022 e o terceiro da carreira, perdeu o último ‘bilhete’ para as ATP Finals, que arrancam no domingo.



Assim, em Turim, estará Felix Auger-Aliassime, oitavo da hierarquia mundial. O italiano precisava de ganhar o título em Atenas para ultrapassar o canadiano.