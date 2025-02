Djokovic critica caso de doping de Jannik Sinner

O atual número um do mundo, Sinner, não perde nenhum Grand Slam, nem o seu estatuto de líder com esta sanção devido ao teste positivo para clostebol detetado nos controlos antidoping realizados em março passado.", disse Djokovic na conferência de imprensa após o encontro de pares no torneio de Doha, que disputou com o espanhol Fernando Verdasco.Djokovic, que é o sétimo classificado no ranking ATP, admitiu que", disse o vencedor de 24 torneios do Grand Slam, destacando situações que considera "estranhas".





Comparação de resultados e consequências



"Sinner e Swiatek são inocentes, está provado. Sinner está suspenso por três meses por causa de alguns erros de membros da sua equipa a trabalhar no circuito. Isto é algo que eu e outros jogadores achamos estranho", acrescentou.



Novak Djokovic comparou estes testes positivos e as suas consequências com os de outros atletas.



"Vimos os casos de Simona Halep e Tara Moore e de outros jogadores menos conhecidos que lutaram durante muito tempo para resolver os seus casos e foram suspensos por longos períodos. É tempo de fazer algo e abordar o sistema, porque é evidente que a estrutura não funciona assim", disse o sérvio, que voltou a competir em Doha após a lesão sofrida no Open da Austrália.



E rematou: "Sinner e Swiatek eram os números um do mundo. Vamos ver o que acontece no futuro, mas acho que é muito injusto. Vamos ver o que acontece e a situação noutros casos de jogadores de nível inferior".