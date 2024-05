Djokovic eliminado nas meias de Genebra por adversário de Borges em Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, foi hoje eliminado nas meias-finais do torneio de Genebra pelo checo Tomas Machac, adversário do português Nuno Borges na primeira ronda de Roland Garros.

O líder do ranking ATP foi surpreendido pelo 44.º jogador mundial, perdendo por 6-4, 0-6 e 6-1, em duas horas e sete minutos.



A derrota de hoje é um mau indício para o campeão em título do Grand Slam parisiense, que cumpriu 37 anos esta semana e que ainda não conquistou qualquer título esta temporada, acumulando resultados dececionantes.



O melhor que Djokovic conseguiu na temporada de terra batida foi a presença nas meias-finais no Masters 1.000 de Monte Carlo.



Já Tomas Machac vai disputar pela primeira vez a final de um torneio ATP, dias antes de defrontar Nuno Borges, o número um português e 46.º jogador mundial, na primeira ronda do segundo ‘major’ da temporada.



O quadro principal de Roland Garros arranca este domingo e decorre até 09 de junho, quando será consagrado o sucessor de Djokovic no palmarés dos vencedores masculinos.