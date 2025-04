Djokovic falha Masters 1.000 de Roma

”, indicou a organização do torneio agendado entre 7 e 18 de maio.Eliminado na estreia nos últimos dois Masters 1.000, mais concretamente na terra batida de Monte Carlo e Madrid, um resultado que também registou no de Indian Wells, o atual número cinco mundial abdica do último torneio desta categoria antes de Roland Garros – o segundo Grand Slam da temporada está agendado entre 26 de maio e 9 de junho.Recordista de títulos do Grand Slam, com 24, e de semanas como número um mundial (428), o sérvio de 37 anos alcançou apenas uma final esta época, saindo derrotado frente ao "modesto" Jakub Mensik no Masters 1.000 de Miami.Na semana passada, quando foi eliminado em Madrid, "Djoko" admitiu que poderia ser a última vez que disputava o torneio como jogador.”, declarou, após ter sido derrotado na segunda ronda pelo italiano Matteo Arnaldi, então 44.º jogador mundial.Desde que foi eliminado nas meias-finais do Open da Austrália, o antigo número um mundial participou apenas em cinco torneios, tendo caído na estreia em quatro deles.