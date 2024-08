Djokovic falha torneio de Cincinnati após título olímpico

", realçou Bob Moran, diretor do torneio de Cincinnati, que começa na segunda-feira e onde Djokovic venceu três vezes (2018, 2020 e 2023).Com 37 anos e recordista com 24 títulos de Grand Slam, Djokovic venceu o torneio olímpico de Paris2024 no último domingo, derrotando o espanhol Carlos Alcaraz na final por 7-6 (7-3), 7-6 (7-2), em Roland Garros.O sérvio, número dois do mundo, tinha chegado a Paris2024 sem ter vencido um único torneio desde o início da temporada.O Masters 1000 de Cincinnati antecede o Open dos Estados Unidos, que arranca no final de agosto, no dia 26.