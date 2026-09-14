Djokovic fora do top 10 ATP, Zverev ameaça Sinner





(Com Lusa)





Rybakina, que desalojou Aryna Sabalenka do topo da hierarquia, e Zverev capitalizaram as conquistas do US Open durante o fim de semana (a cazaque sagrou-se mesmo campeã ao vencer a bielorrussa na final do Grand Slam norte-americano), num torneio em que Djokovic foi eliminado na primeira ronda, descendo sete lugares no ranking, para o 12.º.O sérvio, recordista de títulos do Grand Slam, com 24 troféus, não estava fora do top 10 desde 16 de julho de 2018, mas a última vez que a classificação dos 10 primeiros tenistas mundiais não integrava um membro dos ‘Big 3’ (o suíço Roger Federer, o espanhol Rafael Nadal, ambos já retirados, e Djokovic) remonta a 13 de outubro de 2002.Zverev manteve-se no segundo lugar da hierarquia da ATP, mas a conquista no domingo do US Open, ao vencer na final o norte-americano Ben Shelton, por 6-2, 7-6 (7-2), 5-7 e 6-2, permitiu ao germânico reduzir o atraso para Sinner, finalista vencido no ano passado, que não participou devido a lesão.Apesar de ter saído derrotado na final, Shelton subiu ao quarto posto, o melhor posicionamento da carreira, atrás também do espanhol Carlos Alcaraz, terceiro colocado, tal como sucede com o compatriota Frances Tiafoe, que derrotou nas meias-finais e protagonizou a única entrada no top 10, para a oitava posição.O português Jaime Faria também alcançou a melhor classificação no circuito masculino, ao subir dois lugares, para o 70.º, ainda que Nuno Borges permaneça como número um nacional, apesar de ter descido sete postos, para 48.º, enquanto Henrique Rocha se aproximou do top 100, ao ascender duas posições, para a 118.ª.No ranking feminino, Rybakina tornou-se a primeira cazaque a ostentar o número um mundial, quebrando o ciclo de 99 semanas de liderança de Sabalenka, que caiu para o segundo lugar, algo que já tinha assegurado mesmo antes de vencer a bielorrussa no sábado, na final do US Open, por 6-4, 5-7 e 6-2. A norte-americana Jessica Pegula permanece no terceiro posto.