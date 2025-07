Djokovic marca meia-final com Sinner em Wimbledon

Sexto do ranking mundial e recordista de títulos do Grand Slam (24), Djokovic superou Cobolli, 24.º do mundo, depois de ter perdido o primeiro set, acabando por se impôr com os parciais de 6-7 (6-8), 6-2, 7-5 e 6-4, em três horas e 11 minutos.



Vencedor em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022 no torneio disputado em piso de relva, o sérvio, 38 anos, vai defrontar nas meias-finais, às quais chega pela 14.ª vez, o italiano Jannik Sinner, líder da hierarquia mundial, que hoje afastou o norte-americano Ben Shelton, 10.º do mundo, em três sets, com parciais de 7-6 (7-2), 6-4 e 6-4.