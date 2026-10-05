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Djokovic na final de Pequim após desqualificação de Medvedev
O tenista russo Daniil Medvedev foi hoje desqualificado nas meias-finais em Pequim, por acertar com uma bola num espetador, permitindo ao sérvio Novak Djokovic seguir para a sua sétima final na capital chinesa.
Djokovic na final de Pequim após desqualificação de Medvedev
Pequim, 05 out 2026 (Lusa) – O tenista russo Daniil Medvedev foi hoje desqualificado nas meias-finais em Pequim, por acertar com uma bola num espetador, permitindo ao sérvio Novak Djokovic seguir para a sua sétima final na capital chinesa.
Numa altura em que Djokovic vencia por 7-5 e 5-3, numa longa batalha que já durava há duas horas e 30 minutos, Medvedev, quinto do mundo, atirou uma bola para a bancada, acabando por acertar na cara de um espetador, que teve de sair do seu lugar para ser assistido.
Djokovic continua sem sofrer derrotas em Pequim e, com 33 vitórias seguidas, melhorou o recorde que tinha atingido na véspera, depois de afastar o alemão Alexander Zverev, deixando para trás Rafael Nadal, que ganhou os seus primeiros 31 encontros em Roland Garros, e tornando-se no tenista com mais vitórias consecutivas nas suas primeiras partidas num torneio na Era Open.
Atualmente na 11.ª posição da hierarquia mundial, o recordista de semanas como número um mundial (428) e de títulos do Grand Slam (24) vai defrontar na final o australiano Alex de Minaur.
O nono tenista mundial beneficiou da desistência do polaco Hubert Hurkacz, 34.º, quando o australiano vencia por 6-4 e 3-2.
Djokovic e De Minaur vão defrontar-se pela quinta vez, com Djokovic a ter três vitórias, beneficiando ainda de uma desistência do australiano antes dos quartos de final de Wimbledon em 2024.
Pequim, 05 out 2026 (Lusa) – O tenista russo Daniil Medvedev foi hoje desqualificado nas meias-finais em Pequim, por acertar com uma bola num espetador, permitindo ao sérvio Novak Djokovic seguir para a sua sétima final na capital chinesa.
Numa altura em que Djokovic vencia por 7-5 e 5-3, numa longa batalha que já durava há duas horas e 30 minutos, Medvedev, quinto do mundo, atirou uma bola para a bancada, acabando por acertar na cara de um espetador, que teve de sair do seu lugar para ser assistido.
Djokovic continua sem sofrer derrotas em Pequim e, com 33 vitórias seguidas, melhorou o recorde que tinha atingido na véspera, depois de afastar o alemão Alexander Zverev, deixando para trás Rafael Nadal, que ganhou os seus primeiros 31 encontros em Roland Garros, e tornando-se no tenista com mais vitórias consecutivas nas suas primeiras partidas num torneio na Era Open.
Atualmente na 11.ª posição da hierarquia mundial, o recordista de semanas como número um mundial (428) e de títulos do Grand Slam (24) vai defrontar na final o australiano Alex de Minaur.
O nono tenista mundial beneficiou da desistência do polaco Hubert Hurkacz, 34.º, quando o australiano vencia por 6-4 e 3-2.
Djokovic e De Minaur vão defrontar-se pela quinta vez, com Djokovic a ter três vitórias, beneficiando ainda de uma desistência do australiano antes dos quartos de final de Wimbledon em 2024.