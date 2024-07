Djokovic na terceira ronda ao vencer Fearnley

Djokovic, que regressa em Wimbledon após ter sido operado ao menisco do joelho direito, derrotou Fearnley, por 6-3, 6-4, 5-7 e 7-5, em três horas e dois minutos.

O sérvio, vencedor de 24 `majors`, entre os quais sete na relva londrina, onde procura igualar o recorde do suíço Roger Federer, vai defrontar, na próxima ronda, o vencedor do embate entre o argentino Tomas Martin Etcheverry, 31.º do ranking, e o australiano Alexei Popyrin, 47.º da hierarquia.