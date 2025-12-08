Djokovic prevê vitória de Portugal numa final com o México

Apesar de as duas seleções nunca terem atingido a final do Campeonato do Mundo, em quase 100 anos de história do torneio (Portugal tem como melhor resultado o terceiro lugar em 1966 e o México as presenças nos quartos de final em 1970 e 1986, edições em que foi o país organizador), Djokovic acredita que o jogo decisivo do Mundial2026 será disputado entre ambas.



“Vou ser atrevido: Portugal vai conquistar o Mundial, vai ganhar ao México na final”, disse o antigo líder do ranking mundial de ténis e recordista de títulos do Grand Slam ao jordano Mohamed Adnan, que tem mais de 10 milhões de seguidores no Youtube e é uma personalidade com forte impacto nas redes sociais.



Portugal integra o Grupo K do Mundial2026, organizado por México, Canadá e Estados Unidos, em conjunto com o Uzbequistão, a Colômbia e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental, que é composto por Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo.