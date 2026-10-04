Djokovic protagoniza reviravolta diante de Zverev e soma mais um recorde no ténis



Pequim, 04 out 2026 (Lusa) – Novak Djokovic demonstrou hoje que ainda é um dos ‘grandes’ do ténis mundial, ao derrotar o alemão Alexander Zverev, vice-líder do ranking ATP, em três sets, nos ‘quartos’ de Pequim, torneio no qual nunca perdeu.



Aos 39 anos, ‘Djoko’ protagonizou a reviravolta diante do primeiro cabeça de série, impondo-se por 4-6, 6-4 e 6-4, em duas horas e 35 minutos.



O sérvio continua imbatível em Pequim, torneio que venceu seis vezes, a última das quais em 2015, e no qual soma 32 triunfos sem qualquer derrota.



Assim, Djokovic deixou para trás Rafael Nadal, que ganhou os seus primeiros 31 encontros em Roland Garros, tornando-se no tenista com mais vitórias consecutivas nas suas primeiras partidas num torneio na Era Open.



Atualmente na 11.ª posição da hierarquia mundial, o recordista de semanas como número um mundial (428) e de títulos do Grand Slam (24) vai defrontar nas meias-finais o russo Daniil Medvedev, sexto jogador da hierarquia ATP.



Campeão de Roland Garros e do Open dos Estados Unidos, Zverev, que procura terminar o ano como número um do ranking, voltou hoje a mostrar que não tem argumentos para vencer os melhores jogadores mundiais, perdendo pela 10.ª vez (em 15) diante de Djokovic.



