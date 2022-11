Djokovic "sofre" mas bate Medvedev e segue invicto nas ATP Finals

Este era um encontro entre dois ex-números um mundiais, mas que servia apenas para cumprir calendário, uma vez que Djokovic já tinha assegurado o primeiro lugar no Grupo Vermelho e Medvedev sabia que sairia de Itália na última posição.



Contudo, o encontro acabou por ser extremamente disputado, com o sérvio, oitavo do ranking mundial, a bater Medvedev, quinto, por 6-3, 6-7 (5-7) e 7-6 (7-2), ao fim de uma longa 'maratona' de três horas e 12 minutos.



'Nole' conseguiu o primeiro 'break' do encontro ao oitavo jogo do primeiro 'set', fechando o parcial logo de seguida, contudo Medvedev aumentou o nível e empatou a contenda no 'set' seguinte.



Sem qualquer quebra de serviço, Medvedev impôs a primeira derrota num 'set' a Djokovic neste torneio no 'tie-break', mas da mesma forma, no parcial seguinte, Djokovic manteve-se numa caminhada para tentar vencer invicto as ATP Finals.



Pela 11.º vez nas meias-finais do torneio que junta os oito melhores tenistas da temporada, Djokovic vai defrontar o norte-americano Taylor Fritz, segundo classificado do Grupo Verde, no sábado.



O sérvio procura em Turim igualar o recorde de seis títulos nas Finals do já retirado Roger Federer.



Ainda hoje, o grego Stefanos Tsitsipas e o russo Andrey Rublev discutem o segundo lugar do Grupo Vermelho, com o vencedor a encontrar nas meias-finais o norueguês Casper Ruud.