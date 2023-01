Djokovic volta a liderar ranking mundial de ténis

A vitória na final sobre o grego Stefanos Tsitsipas, que em caso de triunfo seria número um mundial, permitiu ao sérvio subir quatro lugares na classificação, na qual João Sousa, que é 84.º, continua a ser o melhor português, apesar de ter descido três posições.



Aos 35 anos, Djokovic protagonizou a maior subida para o topo do ranking desde 1973, ao "saltar" do quinto para o primeiro lugar, e prepara-se para ampliar o seu recorde na liderança da hierarquia masculina, que até hoje estava fixado nas 373 semanas.



Carlos Alcaraz segue na segunda posição, imediatamente à frente de Tsitsipas, enquanto Rafael Nadal, que foi afastado na segunda ronda do torneio australiano e viu Djokovic igualar o seu recorde de 22 Grand Slams, desceu do segundo para o sexto posto.



Entre os portugueses, João Sousa, que foi afastado na primeira ronda do Open de Austrália pelo espanhol Roberto Bautista Agut, ocupa a 84.ª posição, e continua a ser o único português no top 100.



Nuno Borges subiu seis posições, e está no lugar 105 da tabela, enquanto Frederico Silva, batido na primeira ronda da fase de qualificação para o Open da Austrália, ocupa a 220.ª posição, depois de ter baixado 18 lugares.



Ainda no top 200 estão Gastão Elias, que baixou nove lugares e é 246.º classificado, e João Domingues, 286.º da tabela.



No ranking feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka, que conseguiu na Austrália o seu primeiro título do Grand Slam, subiu ao segundo lugar da tabela, que continua a ser liderada pela polaca Iga Swiatek, afastada nos "oitavos" do Open da Austrália.



Swiatek caiu em Melbourne frente à cazaque Elena Rybakina, que acabou por ser derrotada na final por Sabalenka e protagonizou uma subida de 15 lugares no ranking, no qual é agora 10.ª classificada.