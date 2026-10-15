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Do medo inicial da água ao topo do planeta, o Campeão do Mundo de Triatlo, Vasco Vilaça
Neste episódio do Hora Bolas, recebemos o recém-coroado Campeão do Mundo de Triatlo, Vasco Vilaça. Numa conversa intimista, o atleta de elite revela como a infância na Amadora, a disciplina nórdica na Suécia e a exigência de Girona moldaram o seu código genético: máxima liberdade, máxima responsabilidade.
Falamos da obsessão ao detalhe, da gestão mental a 48 horas da glória, da relação com os patrocinadores e da capacidade surreal de se esquecer de onde guarda os troféus.
Uma aula de profissionalismo e humildade com o novo rosto do desporto nacional.