Dois ciclistas morrem durante a Volta a Flandres amadora

Um neerlandês sentiu-se mal no Taaienberg, uma subida quase no início da corrida, mas, “apesar da rápida assistências e dos esforços de reanimação”, acabou por morrer devido a uma insuficiência cardíaca.



A outra vítima, de nacionalidade francesa, foi reanimada no Kluisbergen, uma das maiores dificuldades do percurso, mas acabou por falecer no hospital, para onde foi ainda transportado uma terceira pessoa.



Organizada na véspera da Volta a Flandres, a versão amadora do ‘Monumento’ teve a participação de cerca 15.000 ciclistas, dois terços dos quais estrangeiros, a maioria vinda dos Países Baixos.