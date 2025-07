Dois ciclistas portugueses no top 10 da Volta a Castela e Leão

Numa chegada ao sprint, o campeão olímpico Rui Oliveira foi sétimo, concluindo os 201,1 quilómetros entre Laguna de Duero e Peñafiel com as mesmas 04:36.52 horas do vencedor, assim como o bicampeão nacional de contrarrelógio, que foi 10.º.



Na linha de meta, Haimar Etxeberria bateu o compatriota Jesús Herrada (Cofidis) e o italiano Christian Scaroni (XDS Astana), respetivamente segundo e terceiro na prova espanhola.



Entre os ciclistas da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, única equipa portuguesa presente, o jovem Rafael Barbas, de 21 anos, foi o melhor, acabando na 51.ª posição, a 59 segundos do espanhol da Kern Pharma.