Doncic bate recorde da NBA com sexto `trilplo duplo` com 30 pontos consecutivo

Na vitória por 142-124 no reduto dos Detroit Pistons, Doncic liderou os Dallas Mavericks com 39 pontos, 10 assistências e 10 ressaltos, ‘apagando’ da lista dos recordes os cinco seguidos de Russell Westbrook.



O esloveno também reforçou o seu recorde de ‘triplos duplos’ consecutivos com pelo menos 35 pontos, somando o quinto.



“Isto mostra o nível a que está a jogar neste momento”, afirmou o treinador dos Mavericks, Jason Kidd, após o segundo triunfo seguido da equipa e 36.º da época, em 64 jogos, registo que vale para já o oitavo lugar da Conferência Oeste.



Antes do jogo com os Pistons, Doncic tinha somado ‘triplos duplos’ de 30 pontos face a Toronto Raptors (30+16+12), Boston Celtics (37+11+12), Philadelphia 76ers (38+10+11), Indiana Pacers (39+11+10) e Miami Heat (35+11+11).



No embate anterior, falhou por um ressalto (somou nove) esse registo face aos Cleveland Cavaliers, num embate em que esteve brilhante, com 45 pontos e 14 assistências.



Na presente temporada, Doncic também já conseguiu o extraordinário registo de 73 pontos - no triunfo dos ‘Mavs’ em Atlanta por 148-143, em 26 de janeiro –, marca que só Wilt Chamberlain (100 e 78) e Kobe Bryant (81).



O esloveno, que recentemente completou 25 anos, lidera a NBA em pontos (34,7 por jogos), é terceiro em assistências (9,8), 18.º nos ressaltos (9,0), sendo o líder entre os bases, e oitavo em roubos de bola (1,5).