Doncic faz "triplo-duplo" no reencontro com os Dallas

Doncic fala fluentemente quatro línguas mas revelou dificuldades em expressar o que sentiu neste primeiro embate frente aos Dallas Mavericks, reconhecendo que as emoções tornaram o seu desempenho inconsistente, com lances brilhantes intercalados por momentos de ansiedade.”, afirmou Doncic, que, apesar do registo estatístico, falhou 11 dos 17 lançamentos de três pontos, no seu quinto jogo pelos Lakers.O 81.º "triplo-duplo" da carreira resultou numa vitória muito graças a LeBron James, que, no último período, marcou 16 dos seus 27 pontos no terceiro triunfo consecutivo dos Lakers, que venceram 13 dos 16 últimos jogos, contando ainda 12 ressaltos.O próximo embate está agendado para 9 de abril e promete ser ainda mais emocionante para Doncic, por marcar o seu regresso ao American Airlines Centre, em Dallas.Os Lakers são quartos na Conferência Oeste (35-21), à frente dos Mavericks, nonos (31-28), após somarem a segunda derrota seguida.