Doncic marcou 45 pontos no regresso a Dallas

Depois da saída surpreendente dos Mavericks, em fevereiro, Doncic ainda não tinha voltado ao recinto texano, que foi a sua casa desde 2018, onde se tornou um dos melhores jogadores da NBA e foi finalista no ano passado.



O regresso começou com os olhos lacrimejantes, enquanto via o vídeo de homenagem nos ecrãs do American Airlines Centre, e terminou com o sorriso de uma notável exibição, com 45 pontos, o seu máximo nos Lakers, oito ressaltos, seis assistências e quatro roubos de bola.



“Foram muitas emoções, eu nem conseguiria explicar. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Eu cheguei aqui ainda criança, com 18 anos, e fizeram-me logo sentir em casa. Tenho ótimas recordações. Adoro estes adeptos, amo esta cidade, mas é hora de seguir em frente”, referiu Doncic, de 26 anos.



E foi perante 20.841 espetadores, entre os quais o alemão Dirk Nowitzki, também antiga referência dos "Mavs", que os Lakers, contando também com os 27 pontos e sete ressaltos de LeBron James, confirmaram a presença no play-off, consolidando o terceiro lugar da Conferência Oeste (49 vitórias e 31 derrotas).



Doncic já tinha defrontado os Mavericks ao serviço dos Lakers, em 25 de fevereiro último, mas em Los Angeles, onde conseguiu 19 pontos, 15 ressaltos e 12 assistências no que então considerou uma experiência estranhíssima.



Lesionado nessa altura, Anthony Davis, campeão pelos Lakers em 2020 e "moeda" de troca no negócio de Doncic, teve o seu primeiro reencontro com a antiga equipa, que se saldou num duplo-duplo com 13 pontos e 11 ressaltos, a que juntou seis assistências.