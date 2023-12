Doncic supera Chamberlain com oitavo `triplo duplo` de 40 pontos na NBA

Doncic acabou o encontro com 40 pontos, 12 ressaltos e 10 assistências, para superar os sete ‘triplos duplos’ com pelo menos quatro dezenas de pontos do ‘mítico’ Wilt Chamberlain e isolar-se no quarto lugar do ‘ranking’ da história da competição.



Pela frente, o esloveno, de apenas 24 anos, só tem Russell Westbrook (11) e James Harden (16), jogadores ainda em atividade, e o líder Oscar Robertson (22).



Face aos Blazers, o esloveno, que jogou 37.21 minutos, acertou 15 de 28 lançamentos de campo, incluindo quatro de 12 ‘triplos’, e esteve perfeito da linha de lance livre (seis em seis), sendo que chegou ao final do primeiro período já com 22 pontos.



O base dos Mavericks conta cinco ‘triplos duplos’ na presente temporada e 61 na carreira, sendo já o nono do ranking.



Além de Doncic, destaque nos ‘Mavs’ para os 25 pontos do suplente Tim Hardaway Jr. e para os 18 de Derrick Jones Jr. e Dante Exum, enquanto Jerami Grant liderou os anfitriões, com 27.



Os Dallas Mavericks seguem no terceiro lugar da Conferência Oeste, com 16 vitórias e nove derrotas, enquanto os Portland Trail Blazers ocupam o 14.º posto, com seis triunfos e 18 deseires.