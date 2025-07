Dongmo foi segunda no peso no Luxemburgo

A lançadora portuguesa atirou a 18,47 metros, claramente mais longe do que a alemã Julia Ritter, que chegou a 17,81, e do que a islandesa Erna Gunnarsdottir, creditada em 16,93.



A outra portuguesa em prova, Eliana Bandeira, terminou na quinta posição, com 16,79 metros.



Emanuel Sousa foi quinto (60,61 metros) no lançamento do disco e Melissa Sereno sétima nos 100 metros barreiras (13,25 segundos).



Gabriel Maia terminou a final C dos 100 metros na segunda posição e João Miranda foi 12.º na final C dos 1.500 metros.