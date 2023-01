Donovan Mitchell marca 71 pontos pelos Cavaliers

Mitchell, que chegou esta época à equipa proveniente dos Utah Jazz, é apenas o sétimo jogador a marcar 70 ou mais pontos num jogo da NBA, e o primeiro a consegui-lo desde Devin Booker (Phoenix Suns), que fez 70 em 2017.



O recorde de pontos num jogo está na posse de Wilt Chamberlain, que chegou aos 100 pontos no triunfo da sua equipa, os Philadelphia Warriors, frente aos New York Knicks, em 1962, e nos tempos mais recentes Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) chegou aos 81 em 2006.



Donovan Mitchell, de 26 anos, conseguiu 71 pontos com 22 lançamentos convertidos em 34 tentados, com sete triplos, juntando ainda oito ressaltos, 11 assistências e um desarme de lançamento, no triunfo por 145-134, após prolongamento, frente aos Bulls.



O base de 26 anos, que fez 13 dos 71 pontos no prolongamento, elogiou os companheiros de equipa no final do jogo, enquanto o seu treinador, JB Bickerstaff, considerou que se assistiu a “uma das maiores atuações da história da NBA”.