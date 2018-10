Drew Brees bate recorde histórico de jardas de passes em futebol americano

Lusa Comentários 09 Out, 2018, 11:25 | Outras Modalidades

Frente aos Washington Redskins, o atleta norte-americano, de 39 anos, iniciou a partida como o terceiro jogador da história da Liga Norte-americana de Futebol com mais jardas conquistadas, a 201 de distância da marca do recordista e já retirado Peyton Manning (71.940 jardas).



Drew Brees contribuiu decisivamente para o triunfo da equipa de Nova Orleães, por 43-19, ao conquistar 363 jardas no encontro com os Redskins, aumentando para 72.103 jardas o novo máximo da competição.



Para comemorar o feito, realizou-se uma cerimónia no decorrer da partida, em que Brees recebeu um diploma por parte de um dirigente do ‘Hall of Fame’ de futebol americano.



No fim de setembro, o jogador já tinha conquistado o recorde de passes bem-sucedidos, anteriormente detido por Brett Favre, atingindo 6.301 passes.