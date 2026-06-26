Duarte Gomes deixa cargo de Diretor Técnico Nacional de arbitragem da FPF

Duarte Gomes deixa cargo de Diretor Técnico Nacional de arbitragem da FPF

Duarte Gomes anunciou hoje que vai deixar de ser o Diretor Técnico Nacional de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), numa mensagem enviada aos árbitros, a que a Lusa teve acesso.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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“Venho por esta via comunicar-vos que tomei a decisão de cessar funções como Diretor Técnico Nacional de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Faço-o com profundo sentimento de gratidão pelo privilégio de ter trabalhado convosco, ainda que por um período curto”, lê-se.

Duarte Gomes disse que encontrou em cada um dos árbitros “uma pessoa de bem e um profissional de excelência, comprometido com uma missão tão exigente e exposta, mas fundamental para a credibilidade do futebol” e da arbitragem.

“Levo comigo a honra de ter partilhado convosco desafios, aprendizagens e momentos de crescimento, bem como a convicção de que, através de cada um de vocês, a arbitragem portuguesa tem todas as condições para continuar a evoluir rumo à grandeza que merece”, escreveu.

O antigo árbitro, de 53 anos, ocupava o cargo desde julho de 2025, quando Pedro Proença foi eleito presidente da FPF.
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