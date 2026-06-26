Duarte Gomes deixa cargo de Diretor Técnico Nacional de arbitragem da FPF

“Venho por esta via comunicar-vos que tomei a decisão de cessar funções como Diretor Técnico Nacional de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Faço-o com profundo sentimento de gratidão pelo privilégio de ter trabalhado convosco, ainda que por um período curto”, lê-se.



Duarte Gomes disse que encontrou em cada um dos árbitros “uma pessoa de bem e um profissional de excelência, comprometido com uma missão tão exigente e exposta, mas fundamental para a credibilidade do futebol” e da arbitragem.



“Levo comigo a honra de ter partilhado convosco desafios, aprendizagens e momentos de crescimento, bem como a convicção de que, através de cada um de vocês, a arbitragem portuguesa tem todas as condições para continuar a evoluir rumo à grandeza que merece”, escreveu.



O antigo árbitro, de 53 anos, ocupava o cargo desde julho de 2025, quando Pedro Proença foi eleito presidente da FPF.