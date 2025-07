Duarte Santos oitavo nos 5.000 metros dos Europeus sub-23 de atletismo

Nos 5.000 metros, uma de três finais com participação lusa no dia de hoje em Bergen, Duarte Santos superou a melhor marca pessoal em mais de dois segundos, ao cabo de 13.48,28 minutos, em prova ganha pelo neerlandês Niels Laros, com 13.44,74.



“Consegui alcançar o oitavo lugar, pelo que saio daqui satisfeito, mas naturalmente com ambição de ir mais além. Devemos continuar a sonhar e a crescer. Terminei na luta pelo sexto e sétimo lugares, o que me deixa feliz e motivado para continuar a trabalhar”, declarou, citado pela Federação Portuguesa de Atletismo, o meiofundista, que acabou no último posto entre os finalistas.



Nos 1.500 metros, nono lugar para João Pedro Santos, que geriu o esforço para acabar ao fim de 3.48,45 minutos, longe da melhor marca pessoal, numa “final bastante atribulada, com muitos empurrões e tropeções”.



“Sinto que poderia ter feito um pouco melhor, mas, ainda assim, estou satisfeito com o resultado. Foi a minha primeira final em campeonatos europeus, o que, por si só, já é motivo de orgulho”, declarou.



Já João Fernandes foi 12.º e último na final do lançamento do dardo, com 69,44, quase cinco metros abaixo do recorde pessoal, lamentando “dificuldades” sentidas em competição.



Em termos de qualificações, Tiago Pereira conseguiu o segundo melhor registo no triplo salto, avançando para a final de domingo com 16,05 metros de marca, novo recorde pessoal.



No lançamento do disco, Raquel Gomes, com 50,50 metros, também se apurou, concretizando “um sonho” no primeiro Europeu da carreira, e Lourenço Rodrigues foi o segundo mais rápido nos 3.000 metros obstáculos, com 8.39,50 minutos, em que Leandro Monteiro e Diogo Ávila não avançaram.



Gabriel Maia ficou-se pelas meias-finais dos 200 metros.