Duas medalhas para Portugal no ténis de mesa

Clement Campino iniciou um grande encontro para os portugueses com 3-1 ante Balazs Lei (11-5, 12-10, 11-13 e 11-7), seguindo-se um triunfo sem contestação de Tiago Abiodun sobre David Szantosi (11-8, 13-11 e 11-4).Coube a Rafael Kong fechar perante Balazs Poor, o que conseguiu na "negra", pelos parciais 11-6, 11-8, 8-11, 6-11 e 11-8, dando o triunfo à equipa orientada por Diogo Silva, que inclui ainda o jovem mesatenista Tiago Olhero.Pinto caiu na "negra" com Nina Guo Zheng (7-11, 11-8, 11-3, 5-11 e 11-9), enquanto Leana Hochart foi melhor do que Leal em quatro parciais (9-11, 15-13, 11-7 e 11-6), sobrando para Jade Quynh-Tien Huynh o triunfo final sobre Santa Comba (11-9, 8-11, 11-5 e 11-9).A seleção de cadetes (sub-15) feminina também podia ter chegado às meias-finais, mas acabou por perder com a França, por 3-0, nos quartos de final.Além dos pódios, Portugal garantiu ainda que tanto em sub-19 como em sub-19 consegue fazer o pleno da permanência na primeira divisão europeia, composta pelas 16 melhores seleções do continente.