Duelo entre brasileiros Yago Dora e Ítalo Ferreira na final em Supertubos

Na primeira semifinal, Yago Dora usou o seu jogo de manobras aéreas e somou 12,83 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,50 e 5,33), não dando hipóteses a Ethan Ewing, vice-campeão do Meo Rip Curl Pro Portugal em 2024, que esteve muito abaixo do potencial demonstrado até ao momento e pontuou apenas 3,50 (2,50 e 1,00).



Depois, numa bateria mais equilibrada, Ítalo Ferreira repetiu a 'receita' do seu compatriota e afastou Barron Mamiya, com uma pontuação de 11,04 (5,67 e 5,37), contra 9,93 (5,03 e 4,90), garantindo uma final 100% 'canarinha' em Peniche.



O Meo Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), começou em 15 de março na Praia de Supertubos, em Peniche, e vai ser concluído hoje.