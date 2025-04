Duelo entre Francisca Veselko e Teresa Bonvalot nas meias na Costa de Caparica

'Kika' venceu a experiente francesa Pauline Ado no primeiro 'heat' dos 'quartos', com 12,70 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (8,00 e 4,70), contra os 11,17 da adversária (6,00 e 5,17), e, na bateria seguinte, Teresa Bonvalot, com 13,77 (7,00 e 6,77), afastou a neerlandesa Tiara Van Der Huls, que pontuou 10,60 (8,27 e 2,33).



Com a primeira bateria das 'meias' marcada por um encontro entre duas das melhores surfistas portuguesas da atualidade, a segunda semifinal do Caparica Surf Fest coloca frente a frente a inglesa Alys Barton e a francesa Sarah Leiceaga, tendo a última batido hoje Maria Salgado na terceira bateria dos 'quartos', ao fazer 10,50 pontos (5,83 e 4,67) contra os 9,20 (5,20 e 4,00) da atleta lusa.



No quadro masculino, os portugueses Frederico Morais e João Mendonça qualificaram-se horas antes para os quartos de final, com Martim Nunes a ficar pelo caminho.



Na próxima fase, que vai ser disputada no sábado ('meias' femininas e 'quartos' masculinos), 'Kikas', ex-top mundial, vai defrontar o francês Charly Quivront na primeira bateria, e o algarvio João Mendonça entra na água no terceiro 'heat', enfrentando o também gaulês Jorgann Couzinet.



Na segunda bateria estão o espanhol Ruben Vitoria e o francês Thomas Debierre, e na quarta há um duelo entre o israelita Ido Hagag e o espanhol Yago Dominguez.



A prova feminina vale 1.000 pontos, enquanto o campeonato masculino oferece 3.000 pontos ao vencedor, sendo ambos decisivos para a definição dos apurados do circuito de qualificação (QS) da região da Europa (sete homens e quatro mulheres) para o circuito Challenger Series (CS), que permite disputar a entrada para a elite mundial (Championship Tour) em 2026.



O Caparica Surf Fest, quinta e última prova do circuito QS, equivalente ao terceiro escalão da WSL, começou na terça-feira na Praia do Paraíso, na Costa de Caparica, em Almada, e vai terminar no sábado.