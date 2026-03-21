Dunn decisivo na vitória do FC Porto sobre o Benfica
O FC Porto venceu o Benfica por 88-72, em encontro da 17.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de basquetebol cujo desfecho foi decisivamente influenciado pelos quatro lançamentos triplos de Jhonathan Dunn no último quarto.
No Dragão Arena, no Porto, o base norte-americano, 'MVP' da partida, foi decisivo, alterando o equilíbrio no marcador verificado à entrada para o período final e impondo a segunda derrota das 'águias' no campeonato.
Ainda assim, o Benfica lidera a fase regular, com 32 pontos, enquanto o FC Porto conseguiu alcançar a Ovarense, no terceiro posto, com 29.
Corey Allen, com 17 pontos, foi o principal lançador dos 'azuis e brancos', enquanto Aaron Brussard foi quem mais pontuou do lado benfiquista, com 16.
Apesar de jogar fora de casa, o Benfica teve uma entrada mais forte na partida, sempre dominante nos 'garrafões', o que obrigou o FC Porto a recorrer aos lançamentos exteriores com baixo aproveitamento - um 'triplo' em nove tentados.
No final do primeiro quarto, o Benfica levava uma vantagem de sete pontos (20-13), mas os 'dragões' reagiram com um parcial de 11-0 e tomaram a liderança do marcador, numa altura em que o Benfica apresentou dificuldades ofensivas.
A formação de Norberto Alves reagiu com um parcial de 10-0 e conseguiu levar uma vantagem de quatro pontos para intervalo (38-34), fechando uma primeira metade de inconstância para ambos os lados.
No terceiro período, o FC Porto entrou melhor e passou para a frente, mas José Silva fez dois 'triplos' consecutivos e igualou o marcador, sem que nenhuma das equipas conseguisse depois 'descolar' para uma vantagem significativa (56-55, favorável ao FC Porto).
Nos 10 minutos finais, surgiu Jhonathan Dunn, que não havia pontuado até então, a registar 13 pontos em pouco mais de quatro minutos, criando um desnível significativo no marcador (78-64).
O Benfica não conseguiu recuperar a má entrada no último quarto e esteve longe de reentrar na discussão pelo resultado, o que permitiu ao FC Porto tranquilamente 'carimbar' o seu primeiro triunfo sobre o rival 'encarnado' em 2025/26.
Jogo no Dragão Arena, no Porto.
FC Porto - Benfica, 88-72.
Ao intervalo: 34-38.
Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Paulo Alves e Bruno Sá, as equipas alinharam e marcaram:
- FC Porto (88): Wesley Washpun (4), Cornelius Hudson (10), Jhonathan Dunn (15), Robbie Beran (11) e Miguel Queiroz (9) . Jogaram ainda Miguel Maria (8), Vladyslav Voytso (9), João Guerreiro, Corey Allen (17) e Tanner Omlid (5).
Treinador: Fernando Sá.
- Benfica (72): Geno Crandall (14), Aaron Broussard (16), Rasaq Yussuf (11), Ben Romdhane (5) e Eduardo Francisco (4). Jogaram ainda José Silva (6), Aleksander Dziewa (8), Daniel Relvão (6), Betinho Gomes e Jhonathan Andrade (2).
Treinador: Norberto Alves.
Marcha do marcador: 13-20 (10 minutos), 34-38 (intervalo), 56-55 (30), 88-72 (resultado final).
Assistência: cerca de 2.000 espetadores.
(Com Lusa)