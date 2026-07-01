Dupla Cabral/Miedler avança em Wimbledon

(Com Lusa)

Francisco Cabral (25.º do ranking de pares) e Lucas Miedler (24.º) afastaram Diego Hidalgo (81.º) e Matej Vocel (61.º), por 6-7 (4-7), 7-5 e 7-6 (10-2), em duas horas e 31 minutos, com o portuense a qualificar-se pela quinta vez consecutiva para a segunda ronda do terceiro Grand Slam da temporada, da qual nunca passou.Cabral e Miedler conseguiram o único ‘break’, ao 11.º jogo do segundo set (6-5), num encontro em que ambas as duplas se mostraram praticamente imbatíveis nos seus serviços, com o português e o austríaco a acabarem por serem mais consistentes no momento decisivo do ‘tie break’ do parcial final.Na próxima eliminatória, a dupla luso-austríaca, 11.ª cabeça de série, vai defrontar o peruano Ignacio Buse e o argentino Marco Trungelliti ou os húngaros Marton Fucsovics e Fabian Marozsan, dois pares formados por jogadores especialistas em singulares.Após uma experiência falhada ao lado do britânico Joe Salisbury, antigo número um mundial, que terminou em Roland Garros, o portuense chegou às meias-finais em Estugarda, ao lado do croata Nikola Mektic, antes de voltar a jogar com Miedler, com quem tinha conquistado quatro dos seus seis títulos ATP.Com Miedler, até hoje, o reencontro também não estava a ser feliz, com derrotas nas estreias em Halle e Maiorca, nos dois últimos torneios de preparação para o único ‘major’ que se disputa em relva.Cabral já passou três vezes a segunda ronda em torneios do Grand Slam, com destaque para os quartos de final no Open da Austrália em 2025, além das terceiras eliminatórias em Roland Garros em 2023 e no Open dos Estados Unidos em 2024.