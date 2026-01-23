Dupla Cabral/Miedler eliminada do Open da Austrália

A dupla formada pelo checo Adam Pavlasek e pelo tenista da casa John Patrick Smith venceu Cabral e Miedler (nonos cabeças de série do torneio) em dois parciais, por duplo 6-4, numa partida que durou uma hora e 15 minutos.



Nos oitavos de final, Pavlasek e Smith vão defrontar os vencedores do jogo de hoje que opõe o britânico Luke Johnson e o polaco Jan Zielinksi e a dupla formada pelo taiwanês Ray Ho e o alemão Hendrik Jebens.



O português disse na semana passada à Lusa que começou "o ano da melhor maneira", ao conquistar o título ATP250 de Brisbane com Lucas Miedler, batendo os primeiros cabeças de série e campeões em título, Clash (2.º ATP) e Glasspool (1.º ATP).



Uma vitória que permitiu a Francisco Cabral, jogador natural do Porto, subir ao 19.º lugar do ranking mundial de pares.



Francisco Cabral e Lucas Miedler (23.º ATP) encerraram a temporada de 2025 com chave de ouro no Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, onde conquistaram o terceiro título ATP do ano.



Cabral e Miedler formaram dupla pela primeira vez em abril de 2025, tendo conquistado no primeiro ano juntos os títulos em Gstaad, Hangzhou e Atenas.

