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Dupla Cabral/Miedler eliminada em Maiorca
O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, foi hoje eliminado na primeira ronda de pares do torneio de Maiorca, depois de perder com o alemão Constantin Frantzen e do neerlandês Robin Haase.
Cabral (26.º do ranking mundial de pares) e Miedler (23.º) surgiam como primeiros cabeças de série, mas acabaram derrotados por Frantzen (41.º) e Haase (50.º), por 3-6, 6-3 e 10-5, em uma hora e 12 minutos.
Esta foi a primeira derrota da dupla luso-austríaca frente a Frantzen e Haase, depois de ter vencido nas primeiras ronda em Kitzbuhel e Viena, em 2025.
Na semana antes do arranque de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, Cabral continua a não conseguir encontrar a melhor forma, caindo, pela segunda semana consecutiva, na primeira ronda.
Após uma experiência falhada ao lado do britânico Joe Salisbury, antigo número um mundial, que terminou em Roland Garros, o portuense chegou às meias-finais em Estugarda, ao lado do croata Nikola Mektic, antes de voltar a jogar com Miedler, com quem tinha conquistado quatro dos seus seis títulos ATP.
Nuno Borges (53.º do mundo) está nos quartos de final de singulares em Maiorca e joga na quinta-feira com o italiano Luciano Darderi (16.º), a quem derrotou nos dois confrontos anteriores, no challenger de Barletta em 2022 e em Auckland em 2025.
Esta foi a primeira derrota da dupla luso-austríaca frente a Frantzen e Haase, depois de ter vencido nas primeiras ronda em Kitzbuhel e Viena, em 2025.
Na semana antes do arranque de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, Cabral continua a não conseguir encontrar a melhor forma, caindo, pela segunda semana consecutiva, na primeira ronda.
Após uma experiência falhada ao lado do britânico Joe Salisbury, antigo número um mundial, que terminou em Roland Garros, o portuense chegou às meias-finais em Estugarda, ao lado do croata Nikola Mektic, antes de voltar a jogar com Miedler, com quem tinha conquistado quatro dos seus seis títulos ATP.
Nuno Borges (53.º do mundo) está nos quartos de final de singulares em Maiorca e joga na quinta-feira com o italiano Luciano Darderi (16.º), a quem derrotou nos dois confrontos anteriores, no challenger de Barletta em 2022 e em Auckland em 2025.
(Com Lusa)