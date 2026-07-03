Dupla Cabral/Miedler nos oitavos em Wimbledon





(Com Lusa)

O jogador luso, que nesta edição reedita a dupla com o austríaco Lucas Miedler, com o qual obteve os seus melhores registos anteriores, superou hoje a dupla formada pelo peruano Ignacio Buse e pelo argentino Marco Trungelliti em três sets, com parciais de 4-6, 6-4 e 6-1, em uma hora e 40 minutos.Sendo clara favorita no encontro, a dupla luso-austríaca, 11.ª cabeça de série, deparou-se com uma equipa sem ranking de pares, mas que conseguiu criar dificuldades, principalmente nos dois primeiros parciais.Depois de uma entrada em jogo em que o equilíbrio predominou até ao oitavo jogo, altura em que se registava um empate 4-4, Buse e Trungelliti protagonizaram a primeira quebra de serviço, decisiva para vencerem o parcial por 6-4.O segundo set foi praticamente uma cópia do primeiro, só que Cabral e Miedler responderam com a mesma moeda e, depois de terem feito o 5-4, quebraram o serviço aos adversários, vencendo o parcial por 6-4 e adiando a decisão para o terceiro set.O final de segundo parcial quebrou definitivamente a resistência de Buse e Trungelliti, tendo Cabral e Miedler chegado facilmente aos 5-0, altura em que perderam o único jogo deste terceiro set, que acabaram por vencer por 6-1.Na próxima eliminatória, a dupla luso-austríaca, 11.ª cabeça de série, vai defrontar o conjunto que sair do embate entre os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz, sétimos cabeças de série, e os argentinos Roman Andres Burruchaga e Thiago Agustin Tirante.Cabral regressará ainda hoje aos 'courts' para disputar a primeira eliminatória da competição de pares mistos, na qual faz equipa com a australiana Ellen Perez, defrontando o par formado pelo neerlandês David Pel e pela ucraniana Lyudmyla Kichenok.