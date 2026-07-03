Dupla Cabral/Miedler nos oitavos em Wimbledon

Dupla Cabral/Miedler nos oitavos em Wimbledon

O tenista português Francisco Cabral conseguiu avançar pela primeira vez para os oitavos de final da variante de pares do torneio de Wimbledon, depois de ter falhado as quatro tentativas anteriores.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto por GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

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O jogador luso, que nesta edição reedita a dupla com o austríaco Lucas Miedler, com o qual obteve os seus melhores registos anteriores, superou hoje a dupla formada pelo peruano Ignacio Buse e pelo argentino Marco Trungelliti em três sets, com parciais de 4-6, 6-4 e 6-1, em uma hora e 40 minutos.

Sendo clara favorita no encontro, a dupla luso-austríaca, 11.ª cabeça de série, deparou-se com uma equipa sem ranking de pares, mas que conseguiu criar dificuldades, principalmente nos dois primeiros parciais.

Depois de uma entrada em jogo em que o equilíbrio predominou até ao oitavo jogo, altura em que se registava um empate 4-4, Buse e Trungelliti protagonizaram a primeira quebra de serviço, decisiva para vencerem o parcial por 6-4.

O segundo set foi praticamente uma cópia do primeiro, só que Cabral e Miedler responderam com a mesma moeda e, depois de terem feito o 5-4, quebraram o serviço aos adversários, vencendo o parcial por 6-4 e adiando a decisão para o terceiro set.

O final de segundo parcial quebrou definitivamente a resistência de Buse e Trungelliti, tendo Cabral e Miedler chegado facilmente aos 5-0, altura em que perderam o único jogo deste terceiro set, que acabaram por vencer por 6-1.

Na próxima eliminatória, a dupla luso-austríaca, 11.ª cabeça de série, vai defrontar o conjunto que sair do embate entre os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz, sétimos cabeças de série, e os argentinos Roman Andres Burruchaga e Thiago Agustin Tirante.

Cabral regressará ainda hoje aos 'courts' para disputar a primeira eliminatória da competição de pares mistos, na qual faz equipa com a australiana Ellen Perez, defrontando o par formado pelo neerlandês David Pel e pela ucraniana Lyudmyla Kichenok.

(Com Lusa)
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