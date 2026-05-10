Dupla Cabral/Salisbury em frente no Masters 1000 de Roma
O tenista português Francisco Cabral e o britânico Joe Salisbury, oitavos cabeça de série, apuraram-se para a segunda ronda de pares do Masters 1000 de Roma, depois de afastarem os checos Adam Pavlasek e Patrik Rikl.
Cabral (23.º do ranking mundial de pares) e Salisbury (oitavo) derrotaram Pavlasek (46.º) e Rikl (47.º), por 6-4 e 6-4, num encontro que demorou uma hora e 11 minutos, com a dupla luso-britânica a conseguir a segunda vitória em quatro torneios.
O portuense devia ter jogado com os franceses Terrence Atmane e Corentin Moutet, que acabaram por desistir antes do início do encontro.
Na próxima ronda, Cabral e Salisbury vão encontrar os franceses Sadio Doumbia (21.º) e Fabien Reboul (22.º) ou a dupla formada pelo brasileiro Fernando Romboli (65.º) e pelo australiano John-Patrick Smith (56.º).
Depois de terminar a parceria com o austríaco Lucas Miedler, ao lado do qual ganhou quatro torneios ATP, Cabral juntou-se a Salisbury, antigo número um de pares, com o qual chega pela segunda vez seguida à segunda ronda, depois de já o ter feito no Masters 1000 de Madrid.
(Com Lusa)